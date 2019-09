Laura Pausini scherza su Instagram a proposito dell'attacco hacker

Ieri l'account Instagram di Laura Pausini è stato preso di mira dagli hacker e i suoi quasi 3 milioni di follower si sono ritrovati a visualizzare tra le foto, le storie e la bio della cantante romagnola falsi annunci legati a prodotti tecnologici, in particolare dispositivi Apple.

Il team di Laura si è subito attivato per risolvere il problema, innanzitutto mettendo in guardia i follower anche attraverso gli altri social ufficiali: "Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile", si leggeva ieri su Twitter.

Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile.



Instagram profile has been hacked. We are trying to fix it.



LPSTAFF. — Laura Pausini (@LauraPausini) 24 settembre 2019

Dopo poche ore la cantante è tornata in possesso del suo account e tutti i post fake sono stati subito cancellati. Per ufficializzare la cosa, la Pausini ha pubblicato un nuovo post, in cui ha scherzato sull'accaduto.

Nella foto si vede Laura con la mano poggiata sul volto e l'aria perplessa. In didascalia si legge: "Oh mamma, mi avevano hackerato il profilo! Ma vi giuro che canto ancora e non vendo telefoni!".

Non sorprende che l'account seguitissimo di Laura sia finito nel mirino degli hacker. Già in passato qualcuno ha tentato di sfruttare la notorietà della cantante, che è certamente una delle più apprezzate anche in altri Paesi, legando la sua immagine a false diete. Notizia prontamente smentita anche in quella occasione dalla stessa Pausini.

(Credits photo: Instagram/laurapausini)