Jonas Brothers: account Instagram hackerato da Diplo

Il disc jockey, nonché produttore discografico e rapper americano, Diplo avrebbe hackerato il profilo Instagram dei Jonas Brothers e ha iniziato a trollarli pesantemente. Sicuramente qualcuno di voi se ne sarà accorto che negli ultimi giorni qualcosa non quadra sul social del gruppo.

Diplo avrebbe nell'ordine: rubato la password, cancellato tutti i follower tranne lui, cambiato l'immagine del profilo con una sua, pubblicato stories e foto che lo riguardano. Praticamente non sembra più l'account dei fratelli, ma quello del rapper. Ma non solo: ha iniziato anche a prenderli in giro, pubblicando foto e didascalie spiritosi sui componenti della band. Come questo post ad esempio, in cui ha scritto: "Non dimenticate i Jonas Brothers originali".

Visualizza questo post su Instagram never forget the original jonas brothers. follow @diplo Un post condiviso da Jonas Brothers (@jonasbrothers) in data: 25 Set 2019 alle ore 11:09 PDT

I Jonas Brothers hanno ovviamente replicato e hanno scritto una serie di messaggi al rapper, chiedendogli di restituirgli la password... e anche l'identità.

The guys started to comment on Diplo’s posts and they don’t seem to happy. pic.twitter.com/jVGl2KNnkR — (@TheJonasScoop) September 25, 2019

Ma cosa è successo veramente? Diplo ha davvero hackerato il profilo dei fratelli a loro insaputa? Secondo alcune indiscrezioni, l'operazione di trollaggio sarebbe solo una trovata pubblicitaria per creare buzz circa la nuova collaborazione degli artisti. A quanto pare, infatti, Diplo ha fatto un featuring con i Jonas Brothers nel suo ultimo LP, che sarà un album country. Ve lo sareste mai aspettato?