Tiziano Ferro “minaccia” Tommaso Paradiso: “Come osi far uscire una canzone bella dopo la mia?”

Tiziano Ferro è molto amico di Tommaso Paradiso, l’ormai ex cantante dei Thegiornalisti. Di recente, i due si sono incontrati a Los Angeles insieme a Emma Marrone e a Fabio Rovazzi, come dimostrano alcuni scatti pubblicati su Instagram.

Oggi Tiziano ha raccontato un divertente scambio di messaggi con il suo amico Tommaso, pubblicandone anche le prove in una story di Instagram. Il cantante di Latina si sarebbe divertito a minacciare il collega: “Come osi fare uscire una canzone bella dopo la mia? – ha scritto in un messaggio Whatsapp – ritirala subito dal commercio! O ti raso la barba e faccio riprendere tutto da Rovazzi!”.

Credits: Instagram

Ferro si riferiva a “Non avere paura”, il primo singolo da solista di Paradiso uscito pochi giorni fa. La canzone si contende la prima posizione su iTunes proprio con il nuovo brano di Tiziano Ferro, “Accetto Miracoli”. Ovviamente l’artista di Latina stava scherzando ed era un modo carino per esprimere il suo apprezzamento verso il nuovo lavoro del collega. In seguito i due si sono scambiati saluti e messaggi di affetto.