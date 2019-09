Saranno Jennifer Lopez e Shakira le star del Super Bowl 2020

È ufficiale, a cantare sul palco del Super Bowl 2020 ci saranno loro: Jennifer Lopez e Shakira. Le due artiste lo hanno confermato sui social network. Per l'esattezza, si esibiranno durante l’halftime show e per loro sarà la prima volta insieme. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite Twitter. I fan sono impazziti... vederle insieme cantare il 2 febbraio 2020 per loro sarà una gioia immensa.

Il Super Bowl è uno degli eventi sportivi più importanti in America e non solo. È un momento fondamentale per tutti gli artisti che sono chiamati a dare il loro contributo, al fine di rendere ancora più entusiasmante questo show. Jennifer e Shakira ancora non ci credono e sono contentissime dell'opportunità che gli organizzatori stanno dando loro.

Visualizza questo post su Instagram Going to set the world on @shakira #PepsiHalftime #SuperBowlLIV @pepsi Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 26 Set 2019 alle ore 12:50 PDT

Questi sono solo alcuni dei nomi che hanno calcato il palcoscenico del Super Bowl: Rolling Stones, Lady Gaga, Katy Perry, Justin Timberlake.