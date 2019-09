Bella Thorne verrà premiata da PornHub per il porno che ha diretto

Qualche mese fa Bella Thorne ha debuttato come regista, dirigendo un film porno dal titolo “Her & Him”. A quanto pare il suo lavoro è stato molto apprezzato, dato che il noto sito per adulti PornHub ha deciso di conferirle un premio.

L’ex star della Disney riceverà il Vision Award durante la cerimonia ufficiale di premiazione che si terrà il prossimo 11 ottobre. “Sono onorata di ricevere questo premio – ha fatto sapere la regista con un comunicato – sono entusiasta che la bellezza possa essere compresa anche quando è sotto una nuova luce. Rompere il tabù di ciò che è classificato o meno come bello è sempre stato un mio obiettivo e sono felice di vedere che questo mio lavoro viene riconosciuto come quello che effettivamente è, ossia pura arte visionaria”.

Il film porno diretto da Bella Thorne fa parte della serie di produzioni originali di PornHub chiamata “Visionaries Director”. “Her & Him” è stato presentato a settembre all’Oldenburg Film Festival e ora è disponibile su PornHub per tutti gli abbonati. I protagonisti della pellicola sono due star del porno, Abella Danger e Small Hands: i due interpretano i protagonisti coinvolti in una relazione che diventa una lotta per il predominio.