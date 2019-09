Miley Cyrus: la foto del lato B infiamma il web

I fan sono letteralmente impazziti. Miley Cyrus torna a infiammare il suo pubblico con una foto in costume che mostra, in piano piano, il suo lato B perfetto. La cantate e attrice è in vacanza nell’Antelope Canyon in Arizona e pubblica ogni giorni scatti che la vedono protagonista. Dopo gli ultimi affari di cuore che l'hanno tormentata, la fu Hannah Montana ritrova il sorriso.

Visualizza questo post su Instagram Goodbyes are never easy... but g2g Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 26 Set 2019 alle ore 11:54 PDT

"Gli addii non sono mai facili", recita la didascalia di accompagnamento allo scatto. Come tutti sanno, infatti, Miley ha da poco affrontato la separazione dal marito Liam Hemsworth, solo dopo pochi mesi dalle nozze, e ha messo fine alla relazione con la blogger Kaitlynn Carter anche qui in tempi record.

Adesso è concentrata sulla sua vita professionale. Dopo molti anni di assenza, ha deciso di tornare dietro la macchina da presa e ha recitato nell’ultima puntata della serie "Black Mirror".