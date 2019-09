Ricky Martin e il marito presto genitori per la quarta volta

Ricky Martin e suo marito Jwan Yosef desiderano avere una famiglia numerosa: ecco perché, solo nove mesi dopo l’arrivo della terzogenita Lucia, la coppia ha deciso di avere un altro figlio.

La popstar 47enne ha annunciato l’arrivo del quarto figlio durante la Human Rights Campaign National Dinner, evento durante il quale ha ricevuto il National Visibility Award per essersi impegnato molto nella lotta per i diritti LGBTQ.

All’evento erano presenti anche il marito Jwan e i loro primi due figli, i gemelli di 11 anni Valentino e Matteo. “La mia famiglia è qui – ha detto Ricky Martin durante il suo discorso – Jwan, ti amo. Anche i miei bellissimi gemelli sono qui. Vi amo con tutto il mio cuore. Siete la mia forza, mi ispirate ogni giorno, mi motivate a continuare a fare quello che sto facendo. Siete meravigliosi”.

La piccola Lucia, invece, è rimasta a casa: “Lei è la luce della mia vita – ha detto ancora il cantante – e comunque devo annunciarci che siamo incinta. Stiamo aspettando. Adoro le famiglie numerose”. E così l’artista ha dato al mondo la bella notizia, senza nascondere una profonda emozione nel parlarne.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg