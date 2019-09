Aiello: pubblicato il primo album "Ex Voto"

È un nome promettente quello di Aiello, cantante cosentino salito agli onori della cronaca per il grandissimo successo ricevuto grazie al singolo "Arsenico". Il 27 settembre scorso è uscito il suo primo album, "Ex Voto". Per la realizzazione, il cantante si è avvalso della produzione di Alessandro Forte e della collaborazione con Tormento, ex dei Sottotono.

L'annuncio dell'uscita del disco è stata accompagnate da queste parole dell'artista: "Se qualcuno vi dirà che esiste solo il pop, che va ancora di moda l’indie, che l’R&B in Italia non si porta… parlategli di un piccolo visionario che ha provato a mescolare tre colori diversi, e adesso canta troppo indie, troppo pop, troppo R&B". Un disco tutto da ascoltare, insomma.

Ecco la tracklist del disco:

1. La mia ultima storia

2. Arsenico

3. Il cielo di Roma

4. Sushi (feat. Tormento)

5. C’è un tempo

6. La doccia del 25

7. Quel cane

8. Festa

9. Outro (Rewind)