Ensi, in uscita “Clash Again”, il repack dell’ultimo album

Ensi ha deciso di pubblicare una riedizione del suo ultimo album, “Clash”, uscito a febbraio scorso. Come annunciato sui profili social del rapper torinese, il repack del disco si intitolerà “Clash Again” e verrà pubblicato il prossimo 18 ottobre in edizione limitata, numerata e autografata dallo stesso artista.

Questa nuova edizione conterrà anche tre inediti e sarà anticipata dal singolo “Mira” feat. Madame. Ma questa non è l’unica novità che riguarda Ensi: il rapper, infatti, ha anche annunciato un imminente tour che lo porterà nelle principali città italiane. La serie di concerti inizierà il giorno dopo l’uscita del repack, il 19 ottobre, con la data di Padova.

Ecco il calendario di questo nuovo tour:

19 ottobre – Pedro – Padova

24 ottobre – Largo Venue – Roma

08 novembre – Latteria Molloy – Brescia

13 novembre – Magazzini Generali – Milano

14 novembre – Hiroshima Mon Amour – Torino

23 novembre – Demodè – Modugno (Ba)

28 novembre – Viper – Firenze

29 novembre – Campus Industry – Parma

12 dicembre – Duel Club – Napoli

13 dicembre – Dejavu – Sant'Egidio alla Vibrata (Te)