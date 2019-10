Justin Bieber si sposa per la seconda volta con Hailey Baldwin

Seconde nozze in grande stile per Justin Bieber e Hailey Baldwin che sono, per la seconda volta nel giro di un anno, di nuovo marito e moglie. La prima cerimonia, davvero molto intima, era stata ufficializzata il 13 settembre 2018. I due erano infatti andati in un palazzo di giustizia di New York per richiedere la licenza di matrimonio e sono convolati a nozze il giorno stesso, alla presenza sembra del solo amico di Bieber, Josh Mehl. La notizia era però sfuggita allo zio della modella, Alec Baldwin, ed era nell’aria un nuovo matrimonio per avere accanto anche le rispettive famiglie e gli amici di sempre.

Il secondo “sì” è andato in scena alla Somerset Chapel dell’hotel Montage di Palmetto Bluff, un posto magico vista fiume nella Carolina del Sud. Le damigelle d’onore sono state la sorella della sposa, Alaia Baldwin e la cugina Ireland Baldwin. A portare all’altare Hailey è stato invece il papà Stephen mentre per Justin erano presenti la mamma Pattie Mallette, il padre Jeremy, la sorella Jazmyn e il fratello Jaxon, rispettivamente di 11 e 9 anni.

Non sappiamo ancora niente del vestito dei due novelli (bis) sposi ma alcuni paparazzi hanno intravisto un lungo velo bianco e un giubbotto di pelle con dietro scritto “wife” è apparso sulla pagina Instagram di lei. Justin Bieber aveva invece fatto votare i fan sulla scelta dello smoking e, prima del matrimonio, ha postato online un nuovo orologio: si tratta di un suo personale regalo di nozze, un Audemars Piguet, il cui valore si aggira tra i 30mila e i 50mila dollari.

Gli invitati? Tantissimi e super famosi tra cui Kendall Jenner, con la quale Hailey aveva anche festeggiato il suo addio al nubilato la scorsa settimana, Katy Perry, Ed Sheeran, Kylie Jenner, Travis Scott, Usher e Jaden Smith. Tante anche le amiche della sposa, tra cui Justine Skye, Camila Morrone, Isabela Grutman, Joan Smalls e Karla Welch. A far ballare tutti ci ha pensato invece Daniel Caesar, il giovane artista canadese che ha composto “Love Again” e “Best Part” con H.E.R.