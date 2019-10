"Barrio" di Mahmood è già disco d'oro dopo solo un mese

Non lo ferma più nessuno. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, il secondo posto all'Eurovision Song Contest e il successo live, Mahmood raggiunge un altro traguardo. Il suo nuovo singolo “Barrio” è disco d'oro... a solo un mese dalla sua pubblicazione. Complimenti, quando il talento viene premiato è sempre una bella soddisfazione. Anche lo stesso artista ha voluto condividere questo momento di gioia con tutti i suoi fan e ha pubblicato sui social una sua foto con una didascalia molto semplice, ma diretta: "Barrio è oro".

Visualizza questo post su Instagram BARRIO È ORO @dardust @charliecharles @tropico_petrella Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 30 Set 2019 alle ore 6:45 PDT

Ma non dorme sugli allori Mahmood. È tutto pronto, infatti, per il suo Europa Good Vibes Tour, che lo vedrà impegnato dal 3 ottobre al 6 novembre. Ecco le tappe delle sue esibizioni dal vivo:

- Giovedì 3 ottobre - Tel Aviv, Zappa Live Park

- Mercoledì 23 ottobre – Lugano, Studio Foce

- Giovedì 24 ottobre – Zurigo, Mascotte

- Sabato 26 ottobre – Londra, Under The Bridge

- Domenica 27 ottobre – Londra, Under The Bridge (SOLD OUT)

- Lunedì 28 ottobre – Parigi, Café de la Danse (SOLD OUT)

- Martedì 29 ottobre – Lussemburgo, Rockhall

- Giovedì 31 ottobre – Bruxelles, La Madeleine

- Venerdì 1 novembre - Parigi, Café de la Danse

- Domenica 3 novembre – Berlino, Frannz

- Martedì 5 novembre – Barcellona, Razzmatazz

- Mercoledì 6 novembre - Madrid, Teatro Barceló