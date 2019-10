Tiziano Ferro si scambia messaggi con Marco Mengoni: “Qui giochiamo sporco!”

Dopo quello della chat con Tommaso Paradiso, nelle sue stories di Instagram Tiziano Ferro ha pubblicato uno screenshot di una sua conversazione su WhatsApp con l’amico e collega Marco Mengoni. Si tratta di messaggi dal tono piccante ma anche ironico, non a caso nella didascalia Ferro ha scritto: “E niente, ho i colleghi più simpatici del mondo”.

La chat è stata avviata dallo stesso Tiziano che è rimasto molto colpito dalla copertina del doppio CD di Mengoni di prossima uscita, “Atlantico On Tour”, che lo ritrae in acqua mentre si toglie la maglietta e lascia intravedere i suoi pettorali e il suo fisico scolpito. Lo scatto sexy ha dunque scatenato l’ironia di Ferro: “Ah, ma qui giochiamo sporco!”, ha infatti scritto all’amico, che ha risposto con una lunga risata e poi ammettendo quanto affermato dal collega: “Sempre”. “Amo!”, è stata la replica del cantante di Latina.

Lo screenshot è stato molto apprezzato dai fan di Tiziano Ferro, molti dei quali sono anche dei grandi estimatori di Marco Mengoni, ecco perché sono contenti che i due siano amici: “Marco e Tiziano che chattano su WhatsApp, la fine del mio mondo è arrivata”, ha scritto qualcuno. “Mi chiedo cosa io abbia fatto per meritarmi queste gioie improvvise”, ha scritto qualcun altro. Chissà che da questa grande amicizia tra i due cantanti non nasca, prima o poi, una collaborazione. I fan ovviamente ci sperano e sono già in tanti quelli che nei commenti a questo post hanno subito espresso il desiderio di vederli duettare insieme.