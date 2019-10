Maluma in concerto a Milano il 7 marzo 2020

Maluma sarà a Milano, al MediolanumForum il 7 marzo 2020! Il suo sarà uno show in piena regola, ricco di coreografie ed effetti speciali. È così che l'artista incanta il suo pubblico... e dobbiamo dire che ci riesce benissimo. I biglietti per il concerto di Milano saranno disponibili a partire da venerdì 4 ottobre alle ore 10:00 sui tutti i circuiti autorizzati.

Piace a tutti per le sue canzoni e anche per la sua bellezza. Maluma è l'artista latino più seguito su Instagram. Con i suoi 46,6 milioni di follower, il cantante colombiano batte tutti ed entra di diritto nell'olimpo dei più grandi. Non solo il social di condivisione foto, anche su Facebook e YouTube Maluma va alla grande, con rispettivamente 23 milioni di follower e 22 milioni di iscritti al canale ufficiale. Un grandissimo successo, insomma.

A soli 25 anni, Juan Luis Londoño Arias (suo nome di battesimo), è una vera e propria star della musica latina. Una curiosità che forse in molti non sanno: lo pseudonimo Maluma deriva dalle prime lettere del padre, della madre e della sorella di Juan Luis.