Demi Lovato riscopre la fede e si fa battezzare nel Giordano

Demi Lovato ha fatto un viaggio in Israele che le ha letteralmente cambiato la vita. La cantante ha, infatti, riscoperto la fede cristiana e ha deciso di farsi battezzare immergendosi nelle acque del Giordano.

Ecco le foto della cerimonia.

Demi, dopo essersi imposta per la sua battaglia a suon di #bodypositivity, ha dichiarato di aver vissuto un'esperienza unica, indimenticabile. Di quelle che si possono provare una sola volta nella vita. Precedentemente aveva rivelato di essere cristiana e di avere degli antenati ebrei. Ed è proprio nella loro terra che ha riscoperto la magia della spiritualità.

Nel post ha scritto: "Non ho mai sentito un tale senso di spiritualità e connessione con Dio… qualcosa che mi mancava da alcuni anni. La spiritualità è così importante per me! Essere battezzata nel fiume Giordano, lo stesso posto in cui Gesù è stato battezzato… non mi sono mai sentita così rinata in vita mia".