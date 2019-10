Benji & Fede: il nuovo singolo sarà "Sale" ft Shari

Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono prontissimi a lanciare il prossimo singolo. Il duo, meglio conosciuto come Benji & Fede, porterà alla ribalta la canzone "Sale", contenuta nell'album "Good Vibes". Dopo il successo di "Dove e Quando", i ragazzi tornano a infiammare il loro pubblico. Il pezzo sarà fuori domani, venerdì 4 ottobre. Benjamin e Federico non sono da soli in questa occasione: con loro, infatti, c'è anche la cantante Shari, salita agli onori della cronaca per aver partecipato a "Tu si que vales". Ecco l'annuncio del duo.

Nel post di annuncio, la cui foto vede Benji & Fede in compagnia di Shari, i due hanno deciso di spiegare il perché della loro scelta artistica di cantare proprio con lei. Ecco le loro parole: "Chi conosce la nostra storia sa quanto è stato difficile a inizio carriera trovare spazio nel mondo della musica, lottando solo con le nostre forze, senza la spinta di un talent show o di un qualsiasi programma televisivo. Abbiamo ricevuto tanto dal pubblico e ora pensiamo sia arrivato il momento di dare indietro alle persone e aiutare nuovi artisti emergenti, proprio come eravamo noi 5 anni fa. Per questo nel primo dei featuring del nuovo disco abbiamo guardato oltre ai nomi più famosi e conosciuti, e abbiamo deciso di premiare il talento incredibile di @sharinoioso, una cantautrice di soli 16 anni. Credeteci quando vi diciamo che sentirete parlare di questa ragazza per tanti, tanti anni. Pronti per SALE?"