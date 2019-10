Cesare Cremonini presenta ufficialmente la fidanzata Martina e le fan non la prendono bene

Cesare Cremonini è stato sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Finora ha mostrato solo due foto con la sua fidanzata, una che li ritraeva allo stadio, e l’altra, pubblicata da poco su Instagram, che li ritrae insieme sorridenti sulla Vespa dotata di sidecar.

Questa seconda foto non lascia più spazio a dubbi: Cesare Cremonini ha di fatto ufficializzato la sua relazione con Martina Maggiore, una giovane studentessa e modella di Rimini. Le fan del cantante non hanno preso bene questa notizia: sono in tante, infatti, ad aver lasciato commenti “disperati” sotto questa foto.

“Lutto nazionale”, scrive una di loro. “Ci sta uccidendo”, scrive un’altra. “È andato pure lui, anni fa abbiamo perso Zac Efron, oggi lui”, scrive un’altra ancora, sconsolata. “Vendiamo il biglietto del concerto”, minaccia una quarta ragazza. Ovviamente si tratta di commenti scherzosi attraverso i quali ciascuna di queste fan ha voluto esprimere la propria delusione per il fatto di non essere stata la prescelta dell’amato cantante. Sono stati tanti, comunque, anche i fan che si sono complimentati con Cremonini, facendogli gli auguri per questo suo nuovo amore.