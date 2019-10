È uscito il nuovo singolo di Marco Mengoni: “Duemila Volte”

Il tanto atteso nuovo singolo di Marco Mengoni, “Duemila Volte”, è ufficialmente uscito oggi. I tantissimi fan del cantante di Ronciglione potranno così finalmente ascoltare anche l’ultimo pezzo dell’artista, tratto dal doppio disco live “Atlantico On Tour”.

“Duemila Volte” è infatti il primo inedito estratto dal suo ultimo album registrato dal vivo durante una serie di fortunati concerti, il terzo album live della sua carriera. Il nuovo brano è stato firmato dallo stesso Mengoni insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmood. Si tratta di una ballata che difficilmente riuscirete a togliervi dalla testa.

“Duemila volte – ha detto Mengoni – è un pezzo d’amore che parla della lontananza, affascinante ma opaca, il nuovo singolo descrive con una sottile sensibilità uno stato d’animo molto difficile da comprendere realmente. Parte lenta, con il piano in primo piano, ma è un crescendo continuo di grandi emozioni”. La voce di Mengoni è infatti struggente e profonda come sempre, e l’interpretazione si accorda alla perfezione al resto del repertorio a cui ci ha abituato in questi anni. Dalla vittoria di X Factor ad oggi, Mengoni ne ha fatta di strada, diventando a tutti gli effetti uno dei migliori e più interessanti cantanti italiani, dalla voce potente e indimenticabile. Gli appuntamenti per godere a pieno di queste emozioni live continuano, sia in Italia che all’estero.

Ecco tutte le date che vedranno impegnato Mengoni durante il tour invernale:

6 novembre - Palabarton di Perugia

8, 9 e 10 novembre - Mediolanum Forum di Assago (Milano)

12 novembre - Grana Padano Arena & Theatre di Mantova

14 e 15 novembre - Zoppas Arena di Conegliano (Treviso)

17 novembre - Vitrifrigo Arena di Pesaro

19 novembre - Mandela Forum di Firenze

22 novembre - Palazzo dello Sport di Roma

24 novembre - Palasele di Eboli

26 novembre - Palacalafiore di Reggio Calabria

28 e 29 novembre - Pal’Art Hotel di Acireale (Catania)

4 dicembre - Salle Madeleine di Bruxelles (Belgio)

6 dicembre - Melkweg di Amsterdam (Olanda)

8 dicembre - Batchkapp di Francoforte (Germania)

10 dicembre - Carlswerk di Colonia (Germania)

13 dicembre - Samsung Arena di Zurigo (Svizzera)

15 dicembre - Sala Barts di Barcellona (Spagna)

18 dicembre - Shepherd’s Bush Empire di Londra (Regno Unito)