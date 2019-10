Taylor Swift, la madre rende pubblico un esilarante video di quando era sotto anestesia

Di recente Taylor Swift ha subito un piccolo intervento agli occhi del quale ha deciso di non parlare pubblicamente. Peccato, però, che sua madre Andrea ha pensato bene di diffondere un video che la ritrae nel suo letto di casa, quando era ancora sotto effetto dell’anestesia.

La cantante ha scoperto lo scherzo durante l’intervista televisiva nel salotto di Jimmy Fallon: “Mia madre è stata così gentile da accompagnarmi a fare l’operazione – ha commentato Taylor – per poi essere così crudele da filmarmi dopo l’intervento e darvi il video?”.

Di certo Taylor non avrebbe mai voluto che questa clip fosse resa pubblica: nel video, infatti, la cantante è ancora intontita per colpa dell’anestesia e sta per piangere per un futile motivo, una banana, ma non può farlo a causa dell’intervento agli occhi appena sostenuto. Tra l’altro, indossava degli occhialoni attaccati alla faccia con del nastro adesivo. “Non sto dormendo – dice nel video – la mia mente è viva”. Alla fine, per fortuna, anche Taylor ha riso di questo video perdonando la mamma per lo scherzo.