Ed Sheeran vuole costruire un luogo di meditazione nella tenuta di Suffolk

Il cantante di "Castle on the Hill" ha intenzione di costruire un rifugio per la contemplazione e la preghiera all'interno della sua tenuta di Suffolk e ha già presentato tutta la documentazione al Consiglio per ottenere l'approvazione.

Come spiegano i documenti, l'idea è di costruire questo edificio (che sostituisce la precedente idea di una cappella) sul lato orientale della tenuta perché il sorgere del sole è altamente simbolico tanto nelle religioni abramitiche quanto in quelle orientali.

Infatti questo rifugio di calma, tanto desiderato da Sheeran, dovrà accogliere la famiglia che qui potrà celebrare riunioni familiari e sociali, matrimoni, battesimi e simili, ma dovrà anche rispondere alle diverse necessità dei tantissimi amici provenienti da tutto il mondo che frequentano la sua casa.

Ed Sheeran vuole dunque realizzare uno spazio in cui "lui, la sua famiglia e queste diverse persone possano ritirarsi per la contemplazione, la preghiera e il relax, celebrare eventi e meditare in pace e al sicuro da qualsiasi elemento di disturbo, quando sono in visita presso la sua tenuta".

La struttura, secondo il progetto presentato, dovrebbe avere un design nuovo e moderno, con forme familiari a tutti, per permettere ad ognuno di ritrovarvi liberamente il proprio simbolismo, ma anche nel rispetto dell'architettura tipica del Suffolk.

Da quando Sheeran ha acquistato questa tenuta, il cantante vi ha già realizzato numerosi progetti: una piscina coperta, una casa sull'albero di quattro stanze, una vasca idromassaggio, uno stagno naturale e un pub.

(Credits photo: Instagram/teddysphotos)