Giuliano Sangiorgi: “Senza la band sarei perso, tra di noi c’è un’amicizia vera”

L’amicizia è tutto, anche e soprattutto in una band che, alla fine, diventa come una grande famiglia. Di questo e molto altro ha parlato Giuliano Sangiorgi in una lunga intervista al Corriere. I Negramaro hanno vissuto di recente dei momenti difficili a causa dei problemi di salute del chitarrista Lele Spedicato: è stata proprio l’amicizia e l’affetto profondo che li lega l’un l’altro ad aiutarli a superare quel periodo. “Lele è l’ombrello che ci ha protetti – ha detto – senza di lui avrei smesso. Lo ringrazierò per non avermi cambiato la vita”.

“L’amicizia? Esiste eccome – ha continuato - Lo vedo da 20 anni all’interno dei Negramaro grazie anche al fatto che ognuno di noi ha saputo fare un passo indietro. Quando c’è stato un momento di crisi con la band sono andato a New York: mi sono sentito solo e ho capito il dolore di mamma quando ha perso papà”. Forse non tutti lo sanno, ma per un lungo periodo, anni fa, i componenti della band sono andati a vivere tutti insieme in un casale: “Otto-nove anni indimenticabili. È stato un trauma quando Ermanno e Danilo (Tasco, il batterista ndr) sono andati a vivere con le compagne: pensavo sarebbe stato per sempre, come quando cerchi di eternizzare un momento della tua gioventù”.

Oggi ognuno di loro ha una famiglia e una vita al di fuori della band, ma nessuno potrà mai dimenticare quegli anni: “Ilaria e io viviamo bene la condizione di genitori – ha detto Giuliano a proposito della sua situazione personale - Avere una bimba non ha assolutizzato la nostra vita. Stella è una nuova amica degli amici”. Nonostante i suoi altri lavori, Giuliano Sangiorgi non ha alcuna intenzione di lasciare i Negramaro: “Ho avuto altri progetti paralleli, servono per fare esperienze da riportare nel gruppo. E comunque se ci lasciassimo ci sarebbe una comunicazione sui social visto che non sembra più di moda telefonarsi”.