Miley Cyrus twitta dallo studio di registrazione: in arrivo nuova musica?

Poche ore fa Miley Cyrus ha postato su Twitter un selfie dallo studio di registrazione con una didascalia che ha messo decisamente in agitazione i fan: «Sono così fo**utamente ispirata in questo momento»

Ovviamente si tratta di un'agitazione positiva, dal momento che le parole della popstar lasciano poco spazio ai dubbi e l'associazione con l'ambientazione del selfie fa chiaramente intendere che "l'ispirazione" di cui parla Miley si stia trasformando in nuova musica.

Back in the yo! I am so fucking inspired right now pic.twitter.com/Z0loOIFtmM — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 2 ottobre 2019

Questa (presunta e sperata) novità arriva a distanza di poco più di un mese da Slide Away, la nuova canzone di Miley uscita subito dopo la separazione dal marito Liam Hemsworth. L'ultimo EP della popstar, "She Is Coming", era invece uscito lo scorso 31 maggio 2019.

Che cosa starà preparando per i suoi fan la cantautrice statunitense? Per scoprirlo bisognerà aspettare ancora un po'. Certamente Miley ci darà presto altre notizie sulle novità in arrivo!

(Credits photo: Twitter/MileyCyrus)