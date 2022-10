Ecosessuali: arrivano gli amanti del sesso bio per salvare l’ambiente

L’ambientalismo è ovunque

Oggi abbiamo (quasi) tutti una cultura ambientale piuttosto sviluppata. Si parla di diminuire gli sprechi in ogni ambito del consumo e tutto è diventato “bio”. E il sesso non è da meno, anche il sesso può fare la sua parte per salvare l’ambiente.



Gli ecosessuali

Ma chi sono gli ecosessuali? Sono persone che condividono e uniscono amore per il sesso e amore per la natura. E lo fanno con diverse azioni pratiche: c'è chi passeggia nudo all'aria aperta, chi sceglie sex toys sostenibili e chi sceglie di fare sesso lontano dal letto e direttamente in natura. Sesso nel fango o autoerotismo sotto le cascate non sono più pratiche così assurde.

Sex toys vegani per vagine veg

Nessuna azienda può ignorare l’ondata green che invade ogni settore di mercato, così anche chi produce sex toys sta al passo con i tempi. É finita l'era dei dildoni in plasticaccia tossica. Oggi i sex toys all’ultimo grido sono quelli vegani! Dai preservativi, ai dildo, passando per i lubrificanti, tutto si può fare sfruttando ciò che c’è in natura in maniera etica. I condom sono un problema ecologico enorme vista la quantità che se ne consuma; secondo le Nazioni Unite, ogni anno vengono prodotti miliardi di preservativi che impiegano centinaia di anni per degradarsi. Così la Sustain Natural negli USA ha iniziato a produrre preservativi di lattice proveniente da colture sostenibili e dal commercio equo e solidale. Già nel 2019 il marchio americano Package Free ha lanciato "Gaia Eco", il primo vibratore biodegradabile fatto con bioplastica a base di amido, che ci auguriamo non inizi a decomporsi sul più bello.



L’ecoporno

Un capitolo a sé merita il porno ecosostenibile: la prima categoria porno “etica” con al centro la natura. Si tratta di video porno in ambientazione naturale che sostengono con i loro proventi le associazioni ambientaliste. Un esempio è l’associazione norvegese Fuck The Forest che con i suoi video porno amatoriali raccoglie fondi per la difesa delle foreste.

Va a finire che il sesso non solo fa bene a chi lo pratica, ma farà bene anche al Pianeta!