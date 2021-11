Milan Games Week & Cartoomics: dal 12 al 14 novembre con Radio 105

L’elenco degli ospiti è davvero lungo, quasi non si contano. Perché la voglia è tanta dopo due anni di stop, ma anche perché l’unione di due mostri sacri dell’intrattenimento come Milan Games Week & Cartoomics in un unico grande evento - as one appunto - va ricordato, vissuto e festeggiato. Così da poter dire, “io c’ero”: ho fatto un selfie con Pow3r e Manuelito, Sio mi ha autografato il suo ultimo fumetto e ho giocato a Fifa 22 con Il Masseo! Qualche biglietto è ancora rimasto - bastano pochi click sul sito ufficiale, ma occorre far presto: sabato 13 è già sold out. D’altronde stiamo parlando del più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, agli esports, al digital entertainment e alla geek culture, ma anche al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento. Per la prima volta insieme, dal vivo e in piena sicurezza, sempre nella tradizionale location di Fiera Milano Rho, the place to be dal 12 al 14 novembre.

Chi invece non riuscirà a esserci di persona, non dovrà far altro che seguire l’evento in live streaming. Anche se lontani, chiunque, in Italia o all’estero, potrà vivere i momenti più spettacolari del main stage in diretta su YouTube, Exclusive Live Streaming Partner della kermesse. Sul canale Milan Games Week in programma tornei esport, contest cosplay, gameplay e showmatch, talk e interviste esclusive.

Già dal primo giorno, venerdì 12 novembre, Radio 105 - partner ufficiale da sempre - trasmetterà in diretta radio con Diletta Leotta e Daniele Battaglia (“105 Take Away”, il venerdì dalle 12.00 alle 13.00) e con Edoardo Mecca e Dario Micolani (“105 Week end, il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 17.00), oltre a portare sul main stage dell’evento il rapper Massimo Pericolo presentato da Moko. Per rimanere in tema, sabato 13 il microfono passerà nelle mani del collettivo RM4E, la crew composta da Rondodasosa, Neima Ezza, Sacky, Keta, Kilimoney e Vale Pain, mentre domenica 14 infiammerà il palco Vegas Jones.

Padroni di casa del palco centrale Bryan Ronzani, voce di Radio 105, super esperto di videogame e amatissimo volto del web, e Giorgia Vecchini, poliedrica conduttrice, voice talent, cosplayer e grande esperta di cultura pop: saranno loro i conduttori dei momenti clou dell’evento. Ogni mattina, ad esempio, diversi protagonisti del mondo esports & gaming italiano saranno ospiti di "In My Shoes" e si confronteranno su temi caldi e attuali come la disparità di genere e inclusione nell’industria dei videogiochi in compagnia di Annie Mazzola, Valeria Oliveri ed Emilio Cozzi. Ma non solo: ogni giorno si giocherà dal vivo con Chiara Rocco ad Animal Crossing: New Horizons e il nuovo DLC Happy Home Paradise, mentre Cydonia commenterà live alcuni trailer di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in uscita il 19 novembre. Spazio anche al nuovissimo Mario Party Superstars che, con i suoi minigiochi, darà la possibilità a tutti i visitatori di divertirsi con rapide sfide sul palco. E poi i tanti momenti live con Stefano Bersola, Letizia Turrà e Pietro Ubaldi (sabato 13), oltre al gran finale da brividi con il concerto di Giorgio Vanni, il noto cantante delle sigle di cartoni animati che farà ballare e cantare il pubblico con tutti i suoi successi, da Pokémon a Dragon Ball, dai Cavalieri dello Zodiaco a Yu-Gi-Oh!, He Man e le Tartarughe Ninja.

In compagnia di notissimi influencer come Kurolily, KeNoia o PlayerInside, e con l’intrattenimento di Crossover Universo Nerd, eBay sarà il Main Digital Partner di Milan Games Week & Cartoomics, nonché il punto di riferimento per le migliaia di accaniti collezionisti alla ricerca di pezzi rari e cimeli introvabili: basterà una veloce scansione del QR code per acquistare direttamente dei capolavori e memorabilia unici.

GAMING ZONE POWERED BY GAMESTOP

Sarà il cuore del padiglione 12, il centro del divertimento videoludico. Un’immensa area di oltre 2500 mq realizzata con il supporto di GameStop, che offrirà ininterrottamente ore e ore di gioco a tutti i visitatori grazie a più di 300 postazioni con tutte le piattaforme e le ultimissime novità del mercato. In prova anche le console di ultima generazione, moltissime le occasioni di shopping di hardware e software con offerte esclusive per i giorni di manifestazione e tantissime possibilità di pre-order a prezzi scontati. Il tutto grazie a un megastore GameStop e a formule di acquisto davvero innovative. Tantissimi i videogiochi a completa disposizione del pubblico, tra cui gli amatissimi Back 4 Blood, Far Cry 6, FIFA 22, Forza Horizon 5, Just Dance 2022, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, NBA 2k22, Riders Republic o Shin Megami Tensei V. E poi ancora: The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, God of War 4, Gran Turismo Sport e Horizon Zero Dawn. Senza dimenticare 51 Worldwide Games, Assassin’s Creed Valhalla, Code Vein, Dragon Ball Fighterz, Dragon Ball Z: Kakarot, F1 2021, Final Fantasy VII Remake, Immortals Fenyx Rising, Jump Force Deluxe, Mario Golf: Super Rush, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Resident Evil Village, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, The Witcher 3 GOTY Edition, The Witcher 3: Wild Hunt, Watch Dogs Legion, Hyrule Warriors, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Link's Awakening, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

INTEL ESPORTSHOW

L’area dedicata all’esport che conta sarà animata dai principali tournament organizer, da PG Esports a ProGaming Italia, da QLASH alla Lega Esport, tutti supportati dai talent di Arkadia e HSL, dai team della scena esport italiana e internazionale e da tanti, tantissimi ospiti su ben due palchi. Già venerdì 12 è in programma la finale del torneo PG Nationals Rainbow Six Siege con i caster Etrurian, Chinook, Rakki, LordChanka e “Il Solito Mute” Raffaele Bottone, mentre sul palco “community” si svolgeranno le finali del circuito Tormenta di League Of Legends. Sabato 13 novembre spazio al torneo dello sparatutto Valorant e al seguitissimo FORTNITE con la Gillette Bomber Cup commentata dai caster Piz e Xiuder, ma anche a un eccezionale torneo femminile organizzato in collaborazione con McDonald’s. In programma anche il torneo di Call of Duty e gli showmatch della McDelivery GGang, il team esport tutto al femminile nato in collaborazione con Machete Gaming, che saranno accompagnati dal commento di Moonryde, dallo showcase musicale di Lazza e dal dj set con Young Miles feat. Anna. Domenica 14, infine, arriva il gran finale del torneo Italian Rocket Championship by Air Action Vigorsol con i caster Tristan, Goli, Laru, Kuma, Nickarg e Tanatoss, ma soprattutto grande spazio al campionato di calcio eSerie A TIM con una serie di showmatch all’ultimo dribbling.

INDIE DUNGEON

Realizzata in collaborazione con IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, è l’area interamente dedicata agli sviluppatori indipendenti italiani, che avranno uno spazio tutto loro dove mettere in mostra le loro affascinanti creazioni per farsi notare da migliaia di appassionati e addetti ai lavori. Insieme agli altri. anche i 12 studi vincitori dell’apposito bando, per uno showcase da non perdere: 906 Games con Sunset, Aucritas con Fech The Ferret, CINIC Games con Extra Coin, Dramatic Iceberg con Racoonie: Legend of the Spirits, Fantastico Studio con Funtasia, Kid Onion Studio con River Tails, MixedBag con Now/Here, RGB Guelphs con Dante's Sinner Filter, Safe Place Studio con Venice 2089, Tall Grass Games con Kings Gauntlet: Chess Revolution, Team SolEtude con Homunculus Hotel, Trinity Team con The Darkest Tales, Dark Tower Interactive con Ascent Project, Novis Games con Blind Console, Studio Cima con The Perfect Pencil, Timeless Tale con The Timeless Child - Prologue e Paper Crown con Nomadic. Indie Dungeon sarà anche uno show quotidiano sul Main Stage di Milan Games Week & Cartoomics, ogni giorno, infatti, due studi presenteranno i loro lavori in fase di lancio o di sviluppo avanzato: in programma gli showcase di Reply Game Studios, Fantastico Studio, Trinity Team, Team SolEtude, Stromind Games e Mixed Bag. Finalmente, l’industry italiana del gaming torna dal vivo!

ARCADE UNIVERSE

È lo spazio dei cari, vecchi e tanto amati videogame di una volta, il paradiso per tutti i fan del retrogaming. Un’area ricca di contenuti con oltre 30 postazioni gioco, compreso il nuovissimo tavolo “Sega Mega Drive” che, accompagnato al tavolo NES, su due maxischermi, animerà un corner del tutto dedicato alla grande ed eterna sfida tra Sonic e Super Mario, un grande classico degli anni ’80.

COSPLAY GROUND

Un'enorme area dedicata esclusivamente ai coloratissimi cosplayer, con camerini, spettacoli, attività di ogni genere e contest su contest. Con i loro costumi ispirati agli eroi dei comics, dei manga e degli anime di maggior successo, ma anche di grande repertorio, i cosplayer saranno l’anima pulsante dell’evento, nonché protagonisti indiscussi del main stage con ben due contest live anche sul canale YouTube della manifestazione per tutti gli amici che seguono da casa previsti sabato 13 dalle 15,45 alle 16,45 e domenica 14 dalle 15,00 alle 16,00. Al timone dei due show l’iconica Giorgia Vecchini e l'esuberante simpatia di Alessandro Trani: Giorgia guiderà una giuria di eccezione che vede protagonisti talenti del mondo cosplay come Enrico e Marco Callioni, Milena Vigo ed Elena Ballarini.

THE SQUARE

È lo stage dedicato ai panel, ai talk, agli approfondimenti e agli incontri con gli artisti. È la piazza centrale del padiglione 8, un’agorà con tanti momenti di intrattenimento dedicati alla cultura pop, nerd e geek, dove si parlerà di come diventare creator di successo per YouTube e si incontreranno gli autori o i disegnatori ospiti degli editori, per dialogare insieme sulle produzioni più recenti e i titoli in lancio. Ma soprattutto, si potranno scoprire i segreti e i dietro le quinte delle grandi mostre dedicate al fumetto che animano Milano nei giorni del festival. Milan Games Week & Cartoomics quest’anno, infatti, coincidono con un momento particolarmente felice per i comics a Milano, con una sorta di “fuori salone” davvero unico nel suo genere, ospitando in varie sedi cittadine ben quattro appuntamenti espositivi: la mostra dedicata agli ottanta anni della Sergio Bonelli Editore (dall’8 ottobre al 30 gennaio alla Fabbrica del Vapore con Michele Masiero), la grande esposizione dedicata ai manga giapponesi “Manga Heroes” (dal 9 ottobre al 2 gennaio alla Fabbrica del Vapore con Giorgia Vecchini, Fabrizio Modina e Jacopo Costa Buranelli), l’importante mostra dedicata al Fumetto Made in Italy (dal 6 novembre al 27 febbraio al WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano con Luigi Bona) e infine la mostra dedicata agli 80 anni di Wonder Woman (dal 17 novembre al 20 marzo presso Palazzo Morando con Emanuela Lupacchino). Naturalmente, i curatori delle quattro mostre saranno guest dell’evento e incontreranno ospiti speciali, ma anche tutta la platea di appassionati.

MOSTRA: UN DIABOLIKO SESSANTESIMO ANNO

Nel 2022 Diabolik, lo storico personaggio creato dalle sorelle Giussani nel 1962, compie sessant’anni. Una ricorrenza tanto importante vedrà la casa editrice Astorina impegnata in un anno ricco di grandi sorprese, a cominciare dall’uscita dell’attesissimo film dei Manetti bros. fino ad arrivare alla pubblicazione del numero 900 della serie. Milan Games Week & Cartoomics dà ufficialmente il via ai festeggiamenti con un’esposizione davvero unica: “DIABOLIK 60° - 900 ALBI 1962-2022” è un percorso emozionale lungo questi meravigliosi sessant’anni vissuti “diabolikamente”. Per la prima volta in mostra tutti gli albi pubblicati dal 1962 a oggi e alcune anteprime per arrivare al numero 900, in uscita a febbraio 2022. In quel colorato caleidoscopio di copertine si potrà così percepire l’evoluzione grafica del personaggio. Sarà anche esposto il preziosissimo Numero Uno, eccezionalmente prelevato dal caveau di Astorina, affiancato al disegno originale della sua copertina firmato da Brenno Fiumali. Domenica 14 novembre alle 17.30, i sessanta anni di Diabolik saranno raccontati dal Direttore di Astorina Mario Gomboli, dallo sceneggiatore Andrea Pasini e dal grande disegnatore Giuseppe Palumbo, abilmente moderati da Andrea Morandi di HotCorn. E non finisce qui: grazie alla collaborazione con 01 Distribution, che distribuisce “Diabolik – Il Film” in uscita il 16 dicembre, verrà rilasciato in anteprima assoluta un contenuto esclusivo del film.

MOSTRA & MERCATO

Nella grande area dedicata all’editoria a fumetti sarà allestita un’imponente mostra mercato: protagonisti tutti gli editori più importanti con le novità della prossima stagione, oltre ai classici di sempre per scovare quel “maledetto numero mancante”. Grazie a una collaborazione esclusiva con Manicomix e Games Academy, il pubblico potrà trovare tutte le principali novità firmate Sergio Bonelli Editore, Mondadori, BAO Publishing, Shockdom, Saldapress, Tunué, Bugs Comics, J-Pop ed Edizioni BD. E ancora Star Comics, Cosmo, Dynit e Dynit Manga, Magic Press - e naturalmente Astorina - solo per citarne alcuni. Come sempre, in tutti gli stand sarà possibile incontrare autori e disegnatori per dediche e firma copie: tra gli ospiti più attesi, Roberto Recchioni che presenta il suo nuovo libro “Cane Grinta” (Edizioni BD, Tacotoon e Rrobe Prod.), Simone Di Meo e Daniele Di Nicuolo con il loro “Boom! Studios: Li troviamo solo quando sono morti” (Edizioni BD), Ugo Bertotti con la graphic novel tratta da “L’amore ai tempi del Colera” (Oscar Ink Mondadori) e Micol Arianna Beltramini con Daniele Serra (unico italiano candidato al World Fantasy Award), autori del successo di “Murder Ballads” (Oscar Ink Mondadori). Spazio allo shopping più sfrenato con l’esclusivo store Funko e i più forniti shop d’Italia di action figure, props, abbigliamento, modellini, gadget di ogni tipo e memorabilia dal mondo del cinema, dei videogiochi, del fumetto e dei cartoon. Senza contare i tantissimi momenti di gioco dal vivo negli oltre 1000 mq che ospitano stand dedicati al mondo dei giochi da tavolo e di ruolo. Il pubblico potrà anche godere di un momento di assoluto relax e adrenalinica lettura nell’esclusivo checkpoint powered by Panini Comics, dove i fan potranno ricevere una copia gratuita del preview cartaceo di Jujutsu Kaisen 1. Una sosta è d’obbligo!

ARTIST ALLEY & SELF PUBLISHING

È la zona dedicata agli artisti indipendenti e alle self production. È qui che gli autori incontrano il pubblico di persona e si mettono all'opera per realizzare illustrazioni e sketch per promuovere i loro lavori. Tra commissions, dediche, disegni o tavole originali, uno degli oltre 20 artisti che si potranno incontrare che merita una citazione è senz’altro Sal Velluto, una delle matite più apprezzate a livello internazionale, nonché autore Marvel e Dc.

STAR WARS

I quattro gruppi ufficiali di costumers Star Wars approvati da LucasFilm porteranno i visitatori a immergersi nelle atmosfere della “galassia lontana, lontana” più amata di sempre: 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base, Ori’Cetar Clan – Mandalorian Mercs e Saber Guild, con i cadetti della Varykino Galactic Academy, animano una grande arena interamente dedicata al pianeta deserto di Tatooine in cui sarà possibile scattare foto memorabili ai piedi un AT-ST alto 5 metri, con Jabba The Hutt accanto alle mitiche speederbike, oltre che con Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, gli stormtrooper, i maestri jedi, i mandaloriani e i tantissimi costumers che indossano accuratissime riproduzioni dei costumi di scena della saga stellare più celebre di tutti i tempi. E per chi vuole cimentarsi con i segreti dell’antica arte del duello con la spada laser, sarà possibile iscriversi a dei veri e propri minicorsi di lightsaber.

UMBRELLA ITALIAN DIVISION

Il grande gruppo ispirato all’epica della saga cineludica di Resident Evil presidierà un’area in cui l’apocalisse zombie troverà una dimensione del tutto speciale coinvolgendo il pubblico in prima persona. La miriade di fan potrà inoltre visitare il laboratorio e ammirare il mezzo blindato presidiato dai soldati arroccati sulla loro torre allestita per l’occasione, oltre a far razzia del merchandising ufficiale dell’associazione.

MARVEL AVENGERS TEAM ITALIA

Marvel Avengers Team Italia, il più grande gruppo di cosplayer a tema Marvel d’Italia, sarà presente con uno stand che per tre giorni diventerà una succursale della Stark Tower ospitando decide di cosplayer che intratterranno i visitatori con giochi e quiz e con grandi parate per i viali della kermesse.

LA FORTEZZA

Affidata all’Associazione La Fortezza, l’area dedicata al fantasy sarà animata anche da disegnatori di genere, tra cui l’illustratore Fabio Porfidia. E poi sbandieratori, giocatori di ruolo in costume, animazioni a tema Harry Potter, ma anche con gli immancabili elfi, troll e orchi.

Per la prima volta, uno dei Guide Point di Milan Games Week & Cartoomics avrà hostess e steward un tantino atipici. A indicare le aree d’intrattenimento più attese saranno infatti gli “infestati” del videogame Warner Bros Back 4 Blood. Una bella photo-opportunity già all’ingresso della fiera! Al secondo Guide Point, invece, vivrà della velocità dello Snack Partner Gorillas: ai primi mille visitatori dell’evento che mostreranno di aver scaricato l’app, in omaggio uno special pack con gli snack perfetti per affrontare una giornata all’insegna del gaming e dell’intrattenimento pop.

Insomma, il countdown è già partito da un pezzo. L’imperdibile appuntamento con il divertimento è fissato per venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 a Fiera Milano Rho in compagnia di tantissimi ospiti d’eccezione!