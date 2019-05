Nameless Music Festival: ecco il calendario della settima edizione

Radio 105 è radio partner del Nameless Music Festival 2019, che si terrà dal 7 al 9 giugno a Barzio (LC). Questa è la settima edizione della manifestazione, che quest'anno vedrà tre palchi completamente rinnovati: Lake Tent, Radio 105 Mountain Stage e Molinari Igloo Stage.

Come ogni anno, Nameless dà importanza alla bellezza naturale del luogo dove si tiene l'evento e, dunque, anche per la settima edizione viene dato un forte impulso al tema della sostenibilità ambientale. Proprio per questo motivo, da quest'anno, verrà completamente abolito l'uso della plastica, che verrà sostituita da contenitori biodegradabili. A partire da questa decisione, il Festival inizierà un percorso che lo porterà ad essere una manifestazione a impatto zero per il territorio.

Per la settima edizione, inoltre, ci sarà un nuovo campeggio per i partecipanti al Nameless, che offrirà la comodità di un hotel nella libertà di una tenda. Anche questo progetto sarà ovviamente a impatto zero, in modo da unire la natura, l'evento, ma anche la privacy degli ospiti.

Ecco il calendario della settima edizione del Nameless Music Festival:

7 Giugno

LAKE TENT:

Don Diablo

Benny Benassi

Gryffin

Alesso, Lost Frequencies

Vladimir Cauchemar, Mike Williams, Ibranovski

PRZI

RADIO 105 MOUNTAIN STAGE:

Achille Lauro

Luché

Side Baby, Nayt, Dani Faiv, Quentin40, G-Bit, Mike Lennon, Young Rame, Pepe, Marco Spinelli

MOLINARI IGLOO STAGE:

Digitalism

Cassius

Bawrut, Mazay, Turboboys

8 GIUGNO

LAKE TENT:

Alison Wonderland

Gud Vibrations, Salvatore Ganacci

Will Sparks, Shapov, Gammer, Cat Dealers, SLVR, Reebs, Nextars

RADIO 105 MOUNTAIN STAGE:

Carl Brave

Ex-Otago

Noyz Narco

Rkomi

Samuel Heron, Tredici Pietro, Il complemento oggetto, Avex

MOLINARI IGLOO STAGE:

Sandy Rivera

Secondicity, Will Clarke

Dee No, Havoc & Lawn

9 GIUGNO

LAKE TENT:

Steve Aoki

The Bloody Beetroots

Merk & Kremont

K?D, MK, Third Party, Drezo, Edmmaro, Vigiland, Rudeejay, Flyboy

RADIO 105 MOUNTAIN STAGE:

Dark Polo Gang

Capoplaza

Nitro, Ernia, Lazza

Beba, Rocket Pengwin, Tauroboys, Philip, Nomercy Blake

MOLINARI IGLOO STAGE:

Purple Disco Machine

Tensnake

Nick Olivetti b2b MAGNVM!, Simone LP