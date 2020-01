Il testo di Alberto Urso per Sanremo 2020: Il sole ad Est

Da Amici a Sanremo 2020 in solamente un anno: anche Alberto Urso farà parte dei BIG della 70esima edizione del Festival con il brano Il Sole ad Est!

Dopo la vittoria al talent show, il tenore ha pubblicato il suo primo album Solo, che ha raggiunto il disco d'oro ed è stato primo in classifica per ben due settimane. Il secondo album, Il sole ad est, è arrivato ad ottobre, anticipato dal singolo E poi ti penti, scritto da Francesco Silvestre.

A Sanremo, Alberto ritrova un'amica/rivale: Giordana Angi, con cui ha avuto un bel rapporto sin dall'inizio di Amici. "Quando mi è stato detto non riuscivo a crederci, e’ davvero difficile trovare le parole giuste per esprimere a pieno ciò che provo e sento in questo momento" ha commentato Urso quando ha comunicato sul suo profilo Instagram la sua partecipazione a Sanremo 2020.

