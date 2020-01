Il testo di Marco Masini per Sanremo 2020: Il confronto

Otto partecipazioni come concorrente, una volta come autore, due vittorie: anche Marco Masini sarà a Sanremo 2020, con il brano Il confronto!

Ormai il cantante è un veterano del Festival e nonostante ciò, si è detto emozionato di tornare sul palco della kermesse canora. Sul suo profilo Instagram, Marco ha scritto: "Sono molto felice di poter dare il via ai festeggiamenti per i nostri 30 anni su un palco che mi ha dato tanto", infatti quest'anno sono ben 30 anni che Masini è nel mondo della musica.

Riuscirà ad ottenere la terza vittoria a Sanremo?

Ecco un possibile passaggio di Il confronto di Marco Masini:

"E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio

quasi sempre imperfetto ma qualche volta saggio

E sei stato per qualcuno, un marito mancato

e sei diventato padre, ma non e' capitato

E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone

e ora sei qui sulla porta, a tirarti un rigore

come un eterno bambino, dentro gli anni di un uomo"