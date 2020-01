Il testo di Achille Lauro per Sanremo 2020: Me ne frego

Me ne frego è il titolo della canzone con cui Achille Lauro parteciperà al Festival di Sanremo 2020!

Due partecipazioni in due anni: il cantante si è dimostrato soddisfatto di essere stato richiamato da Amadeus per la 70esima edizione della kermesse canora, ed è sicuramente il partecipante che ha lasciato più indizi sulla sua canzone. Il suo profilo Instagram, infatti, è tappezzato di post che suggeriscono qualcosa sulla sua canzone.

Per Achille, il suo secondo Sanremo sarà: "Il giorno del giudizio".

Visualizza questo post su Instagram “ME NE FREGO” SANREMO 20.20 Dio sa che sono buono. Un post condiviso da ACHILLE LAURO (@achilleidol) in data: 7 Gen 2020 alle ore 5:23 PST

Ecco un possibile passaggio del testo della canzone sanremese di Achille Lauro (seguiranno aggiornamenti):

"Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Si sono ubriaco ed annego

O si me ne frego davvero

Prenditi gioco di me che ci credo st'amore e' panna montata al veleno"