Il testo di Anastasio per Sanremo 2020: Rosso di rabbia

L'anno scorso ha stupito tutti con il suo duetto in Correre con Claudio Bisio, ma a Sanremo 2020, Anastasio sarà uno dei partecipanti, con il brano Rosso di rabbia!

Per l'occasione, il rapper ha cancellato tutti i suoi post sul suo profilo Instagram, lasciandone solo uno che dà qualche piccola anticipazione sulla canzone con cui parteciperà alla kermesse canora: "Rosso di rabbia è un capitolo della storia di un personaggio che sto rincorrendo da anni: il Sabotatore. È il capitolo del suo fallimento."

Anastasio ha pubblicato il suo secondo EP nel 2018, dopo la vittoria ad X Factor.

Ecco un possibile pezzo del brano di Anastasio per Sanremo 2020, Rosso di Rabbia:

"E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni posso ancora permettermi di incazzarmi

Le parole sono le mie sole armi fino al sole voglio sollevarmi

Io vorrei farlo e non posso, non e' roba da poco

Strillare mentre questi mi fanno le foto

Come ti senti?

Disinnescato"