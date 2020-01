Il testo di Morgan e Bugo per Sanremo 2020: Sincero

Un duo inedito: Bugo e Morgan saranno al Festival di Sanremo 2020 con il brano Sincero.

Entrambi i cantanti si sono detti felici di duettare insieme durante la kermesse canora, pubblicando entrambi un post sui loro profili social, scrivendo i motivi per i quali hanno scelto di duettare l'un con l'altro.

"Per me è il miglior cantautore moderno" ha scritto Morgan, mentre Bugo ha dichiarato: "Morgan per me rappresenta un modello artistico di riferimento da tanti anni."

Siete curiosi di vedere questo duo sul palco dell'Ariston?

Ecco quella che potrebbe essere una parte di Sincero, brano di Bugo e Morgan per Sanremo 2020:

"Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi cosi' nessuno capiva che dicevo

Chiedi un parere anonimo e alcolista, trovati un bar che sara' la tua chiesa"