Il testo di Irene Grandi per Sanremo 2020: Finalmente io

A Sanremo 2020 ci sarà anche Irene Grandi con Finalmente Io, brano scritto per lei da Vasco Rossi!

Questa è la quinta volta in cui la cantante salirà sul palco dell'Ariston: la sua prima partecipazione alla kermesse canora risale al 1994, anno in cui partecipò tra le Nuove Proposte, con il brano Fuori, classificandosi quarta. Successivamente, Irene Grandi ha partecipato nella sezione BIG nel 2000, con La tua ragazza per sempre (arrivata al secondo posto), nel 2010, con La cometa di Halley (ottavo posto) e nel 2015 con Un vento senza nome (dodicesimo posto). Inoltre, nel 2019, la cantante ha partecipato alla serata dei duetti, cantando con Loredana Bertè la sua Cosa ti aspetti da me.

Anche Irene ha festeggiato sui suoi social l'approdo a Sanremo 2020. La cantante, infatti, ha postato una foto con il Blasco, ringraziandolo per il brano scritto per lei: "Grazie Vasco, non poteva esserci regalo più bello di una canzone in cui mi svelo e poi mi perdono, dichiarando il mio amore al canto."

Ecco un possibile pezzo di Finalmente Io di Irene Grandi:

"Perdo le chiavi di casa

e perdo quasi ogni partita

gli amori miei buttati alla rinfusa

non mi ricordo mai dove li metto

gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto disordinata come una risata

e anche piu' viva della vita innamorata della liberta'

ho perso ogni pazienza e ogni fragilita'

Se non ti ho mai detto si

se vuoi fare sesso

facciamolo adesso"