Il testo di Riki per Sanremo 2020: Lo sappiamo entrambi

Tra i tre partecipanti a Sanremo 2020 che arrivano da Amici, c'è anche Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, che presenterà sul palco dell'Ariston il brano Lo sappiamo entrambi.

Questa è la prima partecipazione per il cantante, che per gran parte del 2019 è stato in Sud America. Verso la fine dell'anno, Riki è tornato in Italia, dove ha iniziato un nuovo progetto discografico, che ha visto la cooperazione di social, musica e affissioni che chiunque poteva "rovinare".

Riccardo, comunque, non vede l'ora di presentare ai suoi fan la sua nuova musica e, non potendo ovviamente, far sentire il brano con cui sarà a Sanremo 2020, ha spoilerato alcuni versi di una canzone che molto probabilmente sarà nel suo prossimo album, con un post sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram SPOILER Un post condiviso da Riccardo Marcuzzo (@about_riki) in data: 10 Gen 2020 alle ore 10:31 PST

Ecco un possibile passaggio di Lo sappiamo entrambi di Riki:

"Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu,

tu ti addormenti guardando la tv"