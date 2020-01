Achille Lauro diventa artista di strada a Milano: un'anticipazione di Sanremo 2020?

Achille Lauro non smette mai di stupire: il cantante si è trasformato in artista di strada nei pressi di Piazza Duomo a Milano!

Sarà a Sanremo 2020 con il brano Me ne frego e da diverse settimane sta inondando i suoi fan di indizi grafici sulla canzone con cui sarà al Festival.

Il 26 gennaio 2020, Achille ha vestito i panni dell'artista e ha intrattenuto la folla a passeggio nel centro di Milano, dipingendo alcune tele con diversi simboli. I fan più attenti, però, si sono resi conto che i simboli pitturati dal cantante sono gli stessi che Achille sta postando sul suo profilo Instagram.

Il cantante di Rolls Royce non ha rilasciato ulteriori indizi, ma probabilmente tutto è collegato a Sanremo 2020. Non ci resta, dunque, che aspettare il 4 febbraio per capire cosa ha preparato Achille Lauro!

Ascolta la nostra web radio dedicata alle nuove hit!