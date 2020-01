Sanremo 2020: Riki è a rischio squalifica?

Sanremo 2020 non si prospetta tranquillo. Nelle ultime ore si è iniziato a parlare di Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, che potrebbe essere a rischio squalifica.

La motivazione della possibile punizione che potrebbe colpire il cantante, uscito dal talent show Amici, ormai più di tre anni fa, è lo spoiler di una parte di L'Edera, la cover che Riki dovrebbe cantare giovedì 6 febbraio, durante la serata dedicata ai brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.

Riccardo si dovrebbe esibire nel brano di Nilla Pizzi, arrivato secondo nel 1958, insieme ad Ana Mena, artista spagnola diventata popolare in Italia grazie alle sue collaborazioni con Fred De Palma in D'estate non vale e Una volta ancora.

Il cantante, però, nella giornata del 28 gennaio, ha condiviso sul suo profilo Instagram, tramite delle stories, una parte della cover che sta preparando, appunto, per la serata di giovedì di Sanremo 2020. "Ho riscritto la strofa pensando a qualcosa che fosse un po' retrò, ma allo stesso tempo mantenesse il mio stile" ha detto Riki.

Il problema è che, secondo il regolamento del Festival, è severamente vietato pubblicare spezzoni del brano in gara o della cover scelta per la serata dedicata.

Cosa succederà ora?

