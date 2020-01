Sanremo 2020: Riki non sarà squalificato dal Festival

Notizia dell'ultima ora: Riki non sarà squalificato dal Festival di Sanremo 2020. Nei giorni scorsi, il giovane cantante era stato accusato di aver violato il regolamento della kermesse perché aveva pubblicato un estratto della cover che canterà nella serata dei duetti, prevista per giovedì 6 febbraio. Si tratta di "L’Edera" cantata da Nilla Pizzi, in gara nel 1958.

Gli artisti sono obbligati a "non eseguire, diffondere, utilizzare e/o sfruttare le canzoni partecipanti a Sanremo 2020 – in tutto in parte – […] sino alla loro prima esecuzione/pubblicazione nel corso di Sanremo 2020". È questo quello che si legge nel regolamento della kermesse canora, e si riferisce anche alle cover. Tutti i cantanti che non rispettano le regole rischiano l'espulsione.

La produzione del Festival ha deciso, però, di non squalificare Riki. Si tratta di un brano edito e quindi ha deciso di chiudere un occhio. Inoltre, l'artista in gara ha rimosso subito il video e i 20 sec di esibizione che sono stati pubblicati non comprometterebbero comunque la valutazione per arrangiamento e interpretazione.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle nuove hit!