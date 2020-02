Sanremo 2020: Beppe Vessicchio torna a dirigere l’orchestra al Festival

Per gran parte del pubblico, Sanremo non è sanremo senza Beppe Vessicchio. Ma non temete, il famoso direttore d’orchestra torna sul palco dell’Ariston per Sanremo 2020!

Vessicchio non aveva partecipato al Festival nel 2017 e nemmeno nel 2019. Ma lui aveva assicurato che la sua assenza non era una sua decisione, bensì gli artisti con cui doveva collaborare non erano arrivati alla fase finale della gara, quella sul palco dell'Ariston. Amatissimo sul web, Vessicchio non ha nessun profilo sui social, ma una buona fetta di pubblico si era ironicamente lamentato per l'assenza del direttore d'orchestra nella scorsa edizione del Festival. Esattamente al contrario per la conferma della sua partecipazione, che ha fatto gioire i fan di Vessichio.

Per fortuna, a Sanremo 2020, Beppe ci sarà! Lo ha annunciato proprio il conduttore e direttore artistico, Amadeus, che in una delle sue ultime ospitate ha dichiarato, risolvendo i dubbi di chi si chiedeva se anche quest'anno avremmo dovuto fare a meno di lui: “sì, Beppe Vessicchio ci sarà!”

Secondo le fonti che hanno presenziato alle ultime prove dei BIG in gara alla 70esima edizione del Festival, Beppe dovrebbe dirigere l’orchestra durante le esibizioni de Le Vibrazioni.