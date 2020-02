Le anticipazioni e la scaletta della prima serata di Sanremo 2020

Il 4 febbraio 2020 inizia Sanremo 2020!

Durante la conferenza stampa di presentazione della serata, la seconda della settimana della 70esima edizione del Festival, il conduttore e direttore artistico, Amadeus, ha annunciato le anticipazioni e la scaletta della prima serata.

Amadeus sarà affiancato, stasera, da Diletta Leotta e Rula Jebreal, che aiuteranno il conduttore a introdurre i brani in gara delle Nuove Proposte e dei Campioni, ma anche gli ospiti che presenzieranno alla prima puntata di Sanremo 2020. La giornalista, inoltre, leggerà anche un brano contro la violenza sulle donne: "Voglio sorprendervi", ha dichiarato Rula durante la conferenza.

L'ingresso di Rula sarà preceduto da Roger Waters, leader dei Pink Floyd, con un videomessaggio in cui si complimenterà con il Festival di Sanremo.

Ecco l'ordine in cui si esibiranno i BIG in gara stasera:

Irene Grandi

Marco Masini

Rita Pavone

Achille Lauro

Diodato

Le Vibrazioni

Anastasio

Elodie

Bugo e Morgan

Alberto Urso

Riki

Rafael Gualazzi

Per stasera, le votazioni verranno effettuate solo dalla giuria demoscopica.

Le sfide delle Nuove Proposte vedrà gli Eugenio in via di Gioia contro Teclia e Leo Gassman contro Fadi. I vincitori delle sfide accederanno alla semifinale della gara, in cui incontreranno i vincitori delle due sfide di mercoledì 5 febbraio.

Tiziano Ferro, che, come già annunciato, sarà a Sanremo 2020 durante tutte le serate, interpreterà Il blu dipinto di blu, Almeno tu nell'universo e Accetto Miracoli.

Tra gli ospiti previsti per la prima serata di Sanremo 2020 ci sarà anche Gessica Notaro, conosciuta per essere stata sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato. Gessica canterà, insieme ad Antonio Maggio, una canzone sulla sua storia scritta con Ermal Meta.

Ci saranno anche Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Emma Marrone, il cast de Gli anni più belli. Inoltre, saliranno sul palco dell'Ariston anche Al bano e Romina Power, che canteranno un brano scritto per loro da Cristiano Malgioglio.