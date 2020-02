Achille Lauro stupisce tutti con il suo look scintillante a Sanremo 2020

Achille Lauro è tornato sul palco dell'Ariston a Sanremo 2020!

Già la sua presentazione ha fatto capire che il cantante ci avrebbe stupito, come sempre. La co-conduttrice, Rula Jebreal, infatti, lo ha introdotto sul palco dicendo che lui è il mago delle rivelazioni.

E Achille non ci ha deluso: ha sceso la scalinata dell'Ariston, che ha già messo in difficoltà qualche concorrente, come Irene Grandi, con un lungo mantello scuro. La canzone, Me ne frego, inizia, con l'orchestra diretta da Beatrice Antolini e, ad un certo punto, Lauro si spoglia del mantello restando in una tutina dorata che lascia poco all'immaginazione.

Il cantante di Rolls Royce aveva già fatto discutere nel 2019 a Sanremo, per il suo look molto particolare e anche alla 70esima edizione del Festival ha sorpreso tutti.

Nelle scorse settimane, Achille aveva dato qualche indizio sul suo brano e, proprio ora, dopo la sua prima esibizione a Sanremo 2020, ha postato una foto su Instagram che spiega tutti suoi indizi precedenti.