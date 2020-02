Beppe Vessicchio a Sanremo 2020: il pubblico lo accoglie con forti applausi

Mancava a tutti... Ma Beppe Vessicchio è tornato all'Ariston per Sanremo 2020!

Lo scorso anno il direttore d'orchestra non era stato chiamato da nessuno degli artisti in gara, o meglio, nessuno dei cantanti che lo avevano contattato per dirigere l'orchestra era riuscito ad arrivare al Festival. Lo stesso era successo nel 2017, ma anche in quell'occasione, aveva spiegato Vessicchio, erano solo mancati i contatti con gli artisti in gara.

Per fortuna, quest'anno Beppe c'è e il suo ingresso ha fatto esplodere il pubblico in un fragoroso applauso.

Amadeus e Rula Jebreal, in un abito bianco elegantissimo, hanno presentato Le Vibrazioni, che partecipano a Sanremo 2020 con il brano Dov'è. Al momento dell'iconica frase "Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio" il pubblico ha accolto il direttore con felicità, facendo anche sciogliere Beppe in un sorriso rivolto a chi lo stava acclamando.

Bentornato, Beppe!