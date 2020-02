Anticipazioni e scaletta della seconda serata di Sanremo 2020

La prima serata è passata, e il 5 febbraio ci sarà il secondo appuntamento con Sanremo 2020!

Appuntamento indimenticabile delle mattine della settimana del Festival è la conferenza stampa, in cui il direttore artistico e conduttore Amadeus ha svelato anticipazioni e parte della scaletta della seconda serata della 70esima edizione del Festival.

Stasera, insieme ad Ama, soprannome dato dal conduttore dai compagni d'avventura, ci saranno Sabrina Salerno, Emma D'Aquino e Laura Chimenti. Le tre donne si sono dette molto emozionate dal monologo di Rula Jebreal e anche loro avranno un loro momento di riflessione.

La seconda serata di Sanremo 2020 inizierà con le ultime due sfide delle Nuove Proposte: Martinelli e Lula contro Fasma e Marco Sentieri contro Matteo Faustini. I due vincitori andranno in semifinale contro Tecla e Leo Gassman.

Per quanto riguarda invece i cantanti dei Campioni, ci restano ancora 12 canzoni da ascoltare. Ecco l'ordine di uscita degli artisti:

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo

Non mancheranno, ovviamente, sul palco dell'Ariston, numerosi ospiti: i Ricchi e Poveri, Zucchero, Gigi D'Alessio e Paolo Palumbo, il cantante con la SLA.

Tiziano Ferro, come già annunciato durante la serata del 4 febbraio, canterà con Massimo Ranieri la famosissima Perdere l'amore, ma anche un medley dei suoi brani Sere Nere, Il regalo più grande e Per dirti ciao. Fiorello, invece, canterà un brano inedito, La classica canzone di Sanremo e ha dichiarato: "Talmente bella che se fosse in gara vincerebbe."