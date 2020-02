Ecco perché Achille Lauro si è vestito con una tutina dorata a Sanremo 2020

È stato sicuramente uno dei momenti più divertenti della prima serata di Sanremo 2020: Achille Lauro, vestito con un mantello elegantissimo che copriva tutto il corpo, a metà del suo brano, Me ne frego, si è spogliato, restando a piedi nudi con addosso solamente una tutina scintillante dorata, che lasciava poco all'immaginazione.

Ma perché Achille ha deciso di optare per questo look, sorprendendo tutto il pubblico dell 70esima edizione del Festival?

Il cantante stava "interpretando" San Francesco in una rappresentazione iconografica di Giotto, una delle più famose riguardanti il santo. Achille ha poi spiegato che "la storia della rinuncia di San Francesco ai beni materiali è un messaggio universale che ancora oggi risulta di grande attualità."

La scelta dell'outfit deriva dalla collaborazione dell'artista con Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci dal 2015, considerato una delle 100 persone pià influenti secondo il Time. Michele ha già curato diversi outfit chiacchieratissimi: dalla testa mozzata di Jared Leto al Met Gala, fino al look di Billie Eilish ai Grammy Awards 2020.

Achille, tra l'altro, era il primo uomo a salire sul palco dell'Ariston a piedi nudi. Prima di lui, solo delle donne avevano preso questa scelta: da Anna Oxa e Karima, fino a Irene Fornaciari e Marina Rei.

Questo comunque non è l'unico look particolare che Achille presenterà a Sanremo 2020. Come dichiarato precedentemente dal cantante, infatti: "Voglio portare quattro storie, quattro forme di omaggio, che rappresentino al meglio ciò che accade durante i miei live."

Quali saranno i prossimi outfit di Achille Lauro?