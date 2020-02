Barbara D'Urso commenta l'esibizione di Tiziano Ferro a Sanremo 2020: "Sono sua moglie"

Durante la prima serata di Sanremo 2020, non sono mancati i commenti di Barbara D'Urso che, durante l'esibizione di Tiziano Ferro, ha scritto ironica su Twitter: "Sappiate che sono sua moglie".

La conduttrice Mediaset, incollata davanti alla tv a guardare il Festival, non ha nascosto il suo interessamento per il cantante di Latina che è stato scelto da Amadeus e dagli autori di Sanremo, per essere presenza fissa durante le cinque serate del Festival.

Tiziano ieri sera si è esibito tre volte, regalando momenti di grande emozione al pubblico. Ha cantanto "Volare" di Modugno, "Almeno tu nell’Universo" di Mia Martini e "Accetto miracoli": il cantante ha emozionato tutti soprattutto con il brano di Mia Martini e infatti ha terminato la canzone con un pianto commosso. Un'emozione che ha toccato anche Barbara D'Urso che non è riuscita a resistere al fascino del bel cantante di Latina, sposato da pochi mesi con Victor Allen, imprenditore di Los Angeles.

Non è l’unico tweet dedicato a lui. La D’Urso ne ha aggiunto un altro:"Lo amo e punto. Per sempre". Insomma chissà cosa ne penserà Tiziano.