Sanremo 2020: Francesco Gabbani omaggia Toto Cutugno cantando "L'Italiano" vestito da astronauta

Per la serata delle cover il cantante Francesco Gabbani ha scelto di presentarsi sul palco da solo (come fatto anche da Piero Pelù) e di omaggiare quello che non tutti sanno essere un suo conterraneo, Toto Cutugno. Il cantante di Carrara ha infatti portato sul palco del Festival di Sanremo un suo grande classico, L'Italiano, dileggiato o amato, ma pur sempre intramontabile.

Cutugno con quel brano aveva guadagnato la quinta posizione nell'edizione del Festival del 1983, poi vinta da Tiziana Rivale (con "Sarà quel che sarà", seguita da Donatella Milani e Dori Ghezzi).

L'inconfondibile Gabbani, però, che su quel palco sembra sentirsi completamente a proprio agio, nonostante l'ora tarda, ha messo in scena uno show in piena regola. Dopo un inizio di canzone coperto da un telo bianco, si è rivelato al pubblico vestito in tuta da astronauta e con tanto di tricolore in mano.

Purtroppo il suo turno è arrivato a chiusura della serata delle cover, quando ormai mancava un quarto d'ora alle due del mattino. Ma la sua esibizione ha senz'altro coinvolto tutti coloro che hanno resistito fino alla fine, con tanto di ovazione finale da parte del pubblico in sala.

(Credits photo: Instagram/francescogabbani)