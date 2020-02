Achille Lauro stupisce ancora Sanremo 2020 con un look ispirato alla Marchesa Luisa Casati Stampa

San Francesco, Ziggy Stardust e La Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. Questi sono i tre personaggi presentati da Achille Lauro durante le sue esibizioni a Sanremo 2020.

Il suo posizionamento in classifica non è altissimo (per ora è diciottesimo, dopo le votazioni di giuria demoscopica e orchestra), ma la sala stampa oggi e domani, e il televoto solo domani potrebbero aiutarlo a scalare diverse posizioni.

Una tunica nera trasparente e la testa coperta da un copricapo piumato dello stesso colore, così è come Achille è salito sul palco dell'Ariston durante la quarta serata della 70esima edizione del Festival, il 7 febbraio 2020. Dopo l'esibizione di Me ne frego, che finalmente abbiamo potuto sentire live per la seconda volta, il cantante ha postato su Instagram una foto del suo outfit e la spiegazione del terzo personaggio.

"La Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. Musa ispiratrice dei più grandi artisti della sua epoca. Grande mecenate, performer prima della performing art e opera d’arte vivente." ha scritto Achille, indicando, come nelle sere precedenti le motivazioni della sua scelta così particolare.

La Marchesa, vissuta tra il 1881 e il 1957, aveva il desiderio di divenire lei stessa un'opera d'arte e, per cercare di realizzare questo desiderio, cercò artisti affermati e giovani talenti che la ritraessero in oli su tela, bozzetti, sculture e fotografie. Inoltre, ebbe una relazione con il poeta Gabriele D'Annunzio.

L'8 febbraio andrà in onda la finale di Sanremo 2020: quale sarà il personaggio a cui si ispirerà Achille Lauro con il suo look? Qual è stato il vostro preferito fino ad ora?