L'ultimo look di Achille Lauro di Sanremo 2020 è dedicato alla Regina Elisabetta I

Anche l'ultima esibizione di Achille Lauro a Sanremo 2020 è terminata e il suo quarto look era dedicato alla Regina Elisabetta I.

Prima San Franceso d'Assisi, poi Ziggy Stardust, seguendo con la Marchesa Luisa Casati Stampa e infine la Regina Elisabetta I. Prima, Achille Lauro si è spogliato dei suoi beni, per poi mostrarsi come un'anima ribelle simbolo di assoluta libertà artistica espressiva e sessuale, passando per la trasformazione in un'opera d'arte. Alla finale del 70esimo Festival della canzone italiana, il cantante ha voluto difendere l'arte e la libertà.

"Elisabetta 1 Tudor,vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. Che Dio ci benedica." ha scritto su Instagram in un post pubblicato proprio durante l'ultima esibizione di Achille in Me ne frego. Parrucca riccia, camicia trasparente rosa, e una base per una gonna, il cantante ha dato la sua spiegazione per aver scelto la rappresentazione di Elisabetta I Tudor.

Classificatosi nono nella prima serata, sedicesimo in quella delle cover, risultando diciottesimo nella prima classifica generale e messo al nono posto dalla sala stampa di Sanremo 2020, Achille, per ora, vede lontano il podio del Festival, all'undicesimo posto.