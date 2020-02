Un utente, su Twitter, accusa Piero Pelù di plagio per il suo brano sanremese

L'ultima polemica nata su Sanremo 2020 riguarda Piero Pelù e la sua Gigante, che secondo alcuni utenti di Twitter sarebbe un plagio.

L'accusa è uscita solamente durante la finale di sabato 8 febbraio 2020, ma al Festival nessuno ha ancora commentato la notizia. Secondo un utente di Twitter, opinione poi ripresa anche da altri account, il brano di Pelù sarebbe molto somigliante a Keep Your Heart Broken dei The Rasmus. La canzone in questione è del 2005 e fa parte dell'album Hide from the Sun.

Nemmeno Piero Pelù ha commentato la questione. L'ultima volta che si è parlato di plagio a Sanremo risale al 2018, anno in cui Ermal Meta e Fabrizio Moro furono accusati di aver copiato la loro Non mi avete fatto niente, ma, alla fine furono riammessi in gara e vinsero la kermesse.

Voi che ne pensate? Gigante assomiglia a Keep Your Heart Broken?