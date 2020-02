Sanremo 2020: Fai Rumore di Diodato è dedicata a Levante?

Il vincitore di Sanremo 2020 è Diodato con il brano "Fai Rumore" e sembrerebbe che la canzone sia dedicata a Levante, anche lei concorrente della 70esima edizione del Festival, ed ex fidanzata del cantante vincitore.

"Ma fai rumore sì che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te" dice il testo della canzone che, secondo alcuni sarebbe dedicata a Levante. Nonostante non abbiano mai ufficializzato la storia o pubblicato qualcosa riguardante la coppia sui social, i due cantanti sono stati insieme dal 2017, dopo che Levante si è separata dall'ex marito Simone, fino a pochi mesi fa.

Anche secondo Coez "Fai Rumore" è dedicata a Levante. Il cantante, infatti, ha postato su Instagram una storia dove possiamo vedere Levante che guarda l'esibizione del vincitore con Coez, che dice: "L'avevo detto che vinceva Diodato eh!" e poi, rivolgendosi a Levante esclama: "Questa l'ha dedicata a te." Levante non ha risposto: è scoppiata a ridere per poi dileguarsi.

Inoltre, la stessa Levante ha pubblicato delle stories riguardanti Diodato. La cantante, infatti, ha ripreso il momento della vittoria del cantante, scrivendo: "Bravo Antonio."

In verità, pare che "Fai Rumore" non sia la prima canzone che Diodato scrive per Levante. Sembra, infatti, che anche "Cretino che sei" sia per la cantante. Diodato, parlando della ex fidanzata, aveva dichiarato: "Ho frequentato a lungo il club dei cuori solitari. Sono stati la mia famiglia per diversi mesi e mi ero davvero convinto di poter vivere senza amore, senza esserne costantemente dipendente almeno. Ma poi è arrivato il suo sguardo e… Sì, lo so, sono un cretino e sono pure felice di esserlo."

Anche Levante potrebbe aver scritto una canzone, "Antonio", per Diodato: "È stata scritta prima della fine della storia. È stato un amore bello, senza gossip, che non si trova su internet. In un disco dedicato alla memoria, tra nomi e luoghi, non poteva mancare nessuno."

Per quanto riguarda i loro rapporti attuali, proprio Levante era tornata a parlarne qualche giorno prima dell'inizio di Sanremo 2020. A Chi aveva dichiarato: "Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti. Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza in un certo qual modo mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi."