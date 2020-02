L'esibizione di Achille Lauro a Sanremo 2020 finisce su Pornhub

Sanremo 2020 è terminato, ma si continua a parlare di Achille Lauro!

Il cantante di Me ne frego, infatti, ha fatto discutere durante la settimana della 70esima edizione del Festival per i quattro look presentati durante le sue esibizioni. Achille aveva iniziato a lanciare diversi indizi sui suoi outfit su Instagram già diverse settimane prime dell'inizio di Sanremo 2020. I look, alla fine, si sono dimostrati essere ispirati a San Francesco, Ziggy Stardust, la Marchesa Casati e la Regina Elisabetta I.

Ma quello che è successo non riguarda uno dei look scelti da Achille Lauro. Infatti pare che una delle esibizioni del cantante, precisamente quello di venerdì 7 febbraio, dedicato alla Marchesa Luisa Casati Stampa, opera d'arte vivente, sia finita su Pornhub.

Il video sarebbe finito nella sezione "gay" del sito a luci rosse e si intitolerebbe "Vampiro gay italiano fa sesso di fronte a centinaia di boomer." I boomer sono le persone nate tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta.