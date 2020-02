Ecco cos'è successo nel backstage di Sanremo 2020 tra Bugo e Morgan

Cos'è successo davvero tra Bugo e Morgan nel backstage di Sanremo 2020?

La lite tra i due si è sviluppata prima della loro esibizione di venerdì 7 febbraio. I cantanti, in gara con "Sincero", e poi squalificati perché Bugo ha abbandonata il palco dell'Ariston impedendo l'esibizione, avevano iniziato a litigare già nel backstage.

Come mostrato dalle telecamere del "Dietrofestival", che riprendevano i momenti di backstage della 70esima edizione del Festival, Morgan ha iniziato a provocare Bugo prima di entrare in scena: "Siccome fanno i complotti, ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi abbiamo fatto una cosa diversa."

Ma Bugo non voleva rispondere alle provocazioni e ha cercato di portare la calma: "Basta, dai, non mi puoi rompere le palle. Sta zitto", ma a Morgan non deve essere piaciuta la risposta del compagno di gara, tanto che ha ammesso di aver da ridire sull'esibizione della serata delle cover: "Ieri sera sembravi Frank Sinatra, bravissimo, hai cantato benissimo, lo hanno detto tutti."

E Bugo ha continuato a cercare di ignorare Morgan: "Vai a fare un giro", a cui Morgan ha risposto: "Vado a fare un giro? Oggi faccio un giro bellissimo...oh, sei fuori te!"

I due vengono chiamati sul palco di Sanremo 2020 per esibirsi, non prima di un ultimo scambio di battute. "Hai iniziato tu, non io e vieni qua a far le scenate. Siamo qua per divertirci o far casino? Stai tranquillo" dice Bugo, e Morgan risponde: "Io mi diverto. Sei tu che fai di tutto per non farmi divertire. C***o, fai ca**re!"

La lite si è interrotta per far salire Bugo e Morgan sul palco... e il resto è storia!