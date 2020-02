Diodato parla della dedica a Levante: "La canzone per lei non è Fai Rumore, è un'altra"

Sembrava ormai certo che la canzone vincitrice di Sanremo 2020, Fai Rumore di Diodato, fosse dedicata a Levante, e invece, pare che la canzone dedicata alla ex fidanzata del cantante sia un'altra.

Diodato, infatti, non ha fatto il nome di Levante mentre veniva incalzato da Mara Venier a parlare della persona a cui fosse dedicata la canzone, ma si è limitato a rispondere "anche, anche".

Pare, però, che in verità "Fai Rumore" sia dedicata completamente ad un'altra persona. Come scrive SoundsBlog, infatti, sembra che la destinataria del brano sia una certa Francesca, fidanzata di Edwyn Roberts, autore della canzone vincitrice del 70esimo Festival della canzone italiana.

Inoltre, nelle scorse ore, Diodato ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche dell'ex fidanzata, rivelando, quando gli è stato chiesto se "Fai Rumore" fosse dedicata a Levante: "No, nel nuovo album c'è un altro pezzo legato a quell'esperienza e si intitola "Quello che mi manca di te". Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, nel mio vissuto."