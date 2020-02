Festival di Sanremo: Fiorello esclude la possibilità di tornare l'anno prossimo

Fiorello parla chiaro: l'anno prossimo non ripeterà l'esperienza sanremese. Il conduttore e showman, ormai rientrato a Roma, lo ha detto in un video registrato con gli amici al bar sotto casa e pubblicato tra le Stories sul suo account Instagram.

“Un’esperienza bellissima che non ripeterò l’anno prossimo. Questo è proprio sicuro”, afferma Fiorello, che poi aggiunge: “Per come la vedo io, per quanto mi riguarda, le cose belle non vanno ripetute. È stata una cosa bellissima. Io non pensavo potesse riuscire così. Che potresti fare di più l’anno prossimo? Solo peggiorare".

Fiorello fa anche riferimento agli episodi più clamorosi accaduti durante quest'ultima edizione e scherza sulla vicenda che ha visto coinvolti i due concorrenti, Morgan e Bugo: "Più di quello che abbiamo fatto, più di inseguire Morgan che inseguiva Bugo....”.

Il conduttore dice che quella sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo è stata un'esperienza bellissima che ripeterebbe... "ma i secondi festival vengono sempre peggio" ("Tranne Carlo Conti”, aggiunge).

Per Amadeus sarà lo stesso? Fiorello parla anche di questo nel suo video. Tocca a lui decidere se fare un Amadeus Bis. "Ma sappia che non mi può chiamare", ironizza il conduttore scherzando sulla sua età (60 anni a maggio): "Non gliela posso fà, c’ho un’età”.

(Credits photo: Facebook/Fiorello.Official)